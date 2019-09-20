20 Eyl 2019 11:41
Journalist ID: 1942
News Code: 83482766
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Tecriş Büyük Tekkesinde Taziye

Tecriş Büyük Tekkesinde Taziye

Tahran, IRNA- Tahran’ın kuzeyinde yer alan Tecriş bölgesinde bulunan Büyük Tekke’de Kerbela Mateminin gösterimi Milli Eserler Listesinde kayıt altına alınmıştır. Bu gösterim Muharrem ayının ikinci yarısından sonra sabah- akşam sergilenmektedir ve yaklaşık 4 saat sürmektedir.

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