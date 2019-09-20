20 Eyl 2019 11:36
Journalist ID: 1942
News Code: 83482759
0 Persons

Zarif ve Kuveyt Dışişleri Bakanı bölgesel gelişmeleri istişare etti

Zarif ve Kuveyt Dışişleri Bakanı bölgesel gelişmeleri istişare etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El Ahhmet El Sabah yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri istişare ettiler.

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah El Ahhmet El Sabah yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri istişare ettiler.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 12 =