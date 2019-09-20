Garipabadi: İsrail, nükleer silahlardan arındırılmış Ortadoğu önünde engeldir

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) 63. Genel Konferansında konuşan Garipabadi, Ortadoğu bölgesinin nükleer silahlardan arındırılması isteminin uzun yıllardan beri gündemde olduğunu ve 1980 yılından bu yana da bu hususta bir çok bildiriler yayınladığını ifade etti.

Garipabadi, İran’ın bu düşünceye katıldığını belirterek, İsrail’in kontrolsüz nükleer faaliyetlerinin bölge ve hatta bölge dışı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

İsrail’in nükleer faaliyetlerin geçmişte kontrol edilmemesinin kaygı verici olduğunu ifade eden Garipabadi, bu hususta eksikliğin devam etmesinin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasının itibarını ciddi şekilde zedeleyeceğini söyledi.

İsrail hariç tün Ortadoğu ülkelerinin NPT üyesi olduğunu ifade eden Garipabadi bu ülkelerin taahhütlerini yerine getirdiklerini fakat İsrail’in nükleer silah kabiliyetlerinin komşularının ve diğer ülkelerin güvenliği için ciddi tehdit olduğunun bazı ülkeler tarafından göz ardı edildiğini söyledi.

Garipabadi, NPT’ye kayıtsız şartsız katılmak için ve tüm nükleer faaliyetlerini denetime açması için baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

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2012