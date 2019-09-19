Zarif: İran’a saldırı geniş bir savaşla sonuçlanır

Zarif, CNN kanalına yaptığı açıklamada, ‘’İran bölgesel bir çatışmaya girmemeyi umut ediyor ve bölgesel rakipleri ve BAE ile müzakere istiyor fakat Amerika 2015 nükleer anlaşma çerçevesindeki İran ambargolarını ortadan kaldırmadıkça o ülke ile müzakere imkanı yoktur. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın Arabistan petrol tesislerine saldırı iddialarını bir kez daha yalanlayarak, Husilerin bu saldırının sorumluluğunu üstlendiklerini ve Husilerin buna benzer operasyonları yapabileceklerini söyledi.

Zarif, ‘’Ciddiyetle İran’ın çatışma istemediğini fakat ülkemizi savunmada tereddüt etmeyeceğimizi ve yalan üzerine yapılan bir saldırının çok hasarı olacağını söyleyebilirim. ‘’ dedi.

Zarif nükleer anlaşma ile ilgili, ‘’Biz Amerika ile birlikte bu anlaşmaya ulaştık, neden şimdi yeniden onun hakkında müzakere edelim, neden gelecek 1.5 yılda yeniden itibarını kaybedecek bir şey hakkında müzakere edelim? Yasa dışı ambargolar ortadan kalkarsa durum değişebilir o zaman müzakereyi inceleyebiliriz. ‘’ dedi.

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2012