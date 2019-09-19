Musevi: Mevcut durumda Amerika ile yeni anlaşma imkansızdır

El Alem kanalına açıklama bulunan Musevi, Amerika’nın İran ile ilgili dış politikasında kargaşa olduğunu belirterek, Amerika ile iki sene müzakere yapıldığını fakat müzakere masası terk eden tarafın Amerika olduğunu söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde tarafların taahhütleri olduğunu belirten Musevi, ‘’KOEP’e taraf ülkeler İran’ın Dış Ticaretini kolaylaştırmakla mükellefler fakat Avrupa’nın bunu yapmak için KOEP’in eski üyesi Amerika’dan izin alması üzüntü vericidir. ‘’ dedi.

Arabistan ve Amerikan yönetimlerinin Arabistan’daki petrol tesislerine saldırı ile ilgili İran’ı itham etmelerine değinen Musevi, ‘’Bizim bölgedeki nüfuzumuz doğal bir nüfuzdur. Biz komşularımız aleyhine eylem yapmayız. Yemenli gruplar belgelerle bu saldırıyı yaptıklarını söylediler fakat onlar İran’ı itham ediyorlar. Onlar mazlum Yemen halkının boş elle bu güce ulaşmasına inanamıyorlar. ‘’ dedi.

İran’ın füze gücünün kırmızı çizgilerinden olduğunu ifade eden Musevi, ‘’ İran, bir şey yaptığında üzerine alacak kadar güçlüdür, bunun örneği de Amerika’nın İHA’sını düşürmesiydi. ‘’ dedi.

Musevi, bölgedeki meselelere değinerek, Suriye hükümetinin izni olmaksızın o ülkede bulunan tüm güçlerin o ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

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2012