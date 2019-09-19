19 Eyl 2019 20:09
Journalist ID: 1942
News Code: 83482499
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Zarif: B takımı Trump’ı aldatma peşinde

Zarif: B takımı Trump’ı aldatma peşinde

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, B takımından geriye kalanlar ve müttefiklerinin ABD Başkanı Trump’ı bir savaşa girmek için aldatmaya çalıştıklarını fakat kendileri için de olsa buna ulaşamamak için dua etmeleri gerektiğini yazdı.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan dışişleri bakanının sözlerine işaretle, ‘’Savaşa başlamak veya Savaşa tahrik etmek? B takımından geriye kalanlar ve müttefikleri ABD Başkanı Trump’ı bir savaşa girmek için aldatmaya çalışıyorlar fakat kendileri için de olsa bunu başarmamak için dua etmeliler. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Onlar henüz Yemen’de 4 sene önce kibirle bitirmek istedikleri çok daha küçük bir savaşın bedelini ödüyorlar. ‘’ diye yazdı.

Zarif başka bir mesajda da Amerikan Dışişleri Bakanına hitaben, ‘’Alışkanlıktan vazgeçmek hastalandırır Bay Pompeo, başkalarının canına, malına aldırmayanlar karşısında yalan, aldatmaca ve eğilmek yeni bir düzeye ulaşmıştır. Kurtuluşun yolu Yemen faciasını bitirmektir genişletmek değil. ‘’ diye yazdı.

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2012

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