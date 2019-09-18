Garipabadi: İran, bölgenin istikrar ve güvenliğinin kaynağıdır

Tahran, IRNA. İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, Siyonist Rejim ve BAE’nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) toplantısında İran aleyhindeki iddialarını mahkum ederek, İran’ın bölge istikrar ve güvenliğinin kaynağı olduğunu şeffaf şekilde gösterdiğini belirtti.

Kazımabadi, Siyonist rejimin, Filistin halkı ve Ortadoğu’daki diğer ülkeler aleyhine vahşi ve insanlık dışı uygulamaları ile bölgenin muasır tarihindeki kriz, istikrarsızlık, acı ve öfkenin sebeplerinden olduğunu ifade ederek, tüm silahsızlanma ve nükleer silahların yayılması anlaşmalarını ayaklar altına alan bu rejimin, denetimler altında olan ve NPT’ye taraf bir ülke aleyhine konuşmasının utanmazlık olduğunu söyledi.

Garipabadi, İran’ın tüm nükleer faaliyetlerinin en şeffaf şekilde ve UAEK denetiminde yapıldığını ifade ederek, İsrail’in nükleer silahlarını bırakması, ön şart olmadan ve gecikmeksizin NPT’ye katılması ve tüm nükleer tesislerini UAEK denetimine açması gerektiğini söyledi.

Garipabadi, İran’ın nükleer tesislerinin yapımında en yüksek standartları uyguladığını belirterek, İran’ın bölgede istikrar ve güvenliğin ana kaynağı olduğunu ispatladığı söyledi.

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2012