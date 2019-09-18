Zarif: Ekonomik terörizm yasa ve insanlık dışıdır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın İran aleyhindeki ambargoların arttırılacağı sözlerine karşın, ekonomik terörizmin yasa ve insanlık dışı olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, ‘’ABD Başkanı Trump, İranlılar aleyhinde ekonomik savaşı arttırarak, Hazine Bakanına İran aleyhindeki ambargoları ciddi şekilde arttırma emri vermiştir. Bu Amerika’nın normal vatandaşları hedef aldığına dair itirafıdır. Ekonomik terör yasa ve insanlık dışıdır. Savaş ve terörü durdurunuz. ‘’ dedi. Zarif, Çarşamba günü, Hazine Bakanına İran aleyhindeki ekonomik ambargoları arttırma emri verdiğini bildirdi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012