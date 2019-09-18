Belçika, INSTEX’e katıldığını bildirdi

Peti, Tahran Ticcaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı ile yaptığı görüşmede Belçika Parlamentosunun onayı ile ülkesin INSTEX’te pay sahibi olabileceği söyledi.

Peti, INSTEX’in tam operasyonel olmamakla birlikte ülkesinin mekanizmaya katılarak İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerini korumak istediğini söyledi.

Peti, Amerikan ambargosu altında olmayan küçük ve orta boylu Belçika firmalarını İran ile işbirliğine teşvik ettiklerini söyledi.

INSTEX olarak adlandırılan AB’nin Özel Maki Mekanizması, Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından resmi olarak İran ile mali mübadele için kurulmuştur.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları aşmak için faaliyet gösteren INSTEX ambargolara rağmen İran ile ticaretin kolaylaştırılması için faaliyet göstereceği belirtilmektedir.

INSTEX kurumu Fransa'da tescil edildi ve bir Alman bankacı Per Fischer tarafından yönetilecek. Şirkete ortak olan Almanya, Fransa ve İngiltere gelecekte diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu projeye katılmasını ümit ediyor.

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2012