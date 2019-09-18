Zarif: Amerika, müzakere masasındaki taahhütlerine geri dönsün

Zarif, yaptığı açıklamada B Grubunun iki radikal üyesinin bu gruptan ayrılmak zorunda kaldığını diğer radikal üyelerin ne zaman geri çekilmeleri ile ilgili soruya karşın, ‘’Amerika ve Siyonist rejimin radikal politikaları yenilgiye mahkumdur ve biz bu yenilgileri ardı ardına görüyoruz. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın politikasının her zaman sabit politika olduğunu ve bu politikayı devam ettiğini ve uluslararası taahhütlerine bağlı olduğunu söyledi.

Zarif, ‘’ABD anlaşmalarına ve imzasına değer vermediğini göstermiştir. Bugün karar alıyorlar, birilerini Beyaz Saray’a davet ediyorlar, yarın bu daveti ayaklar altına alıp o kişilere yaptırım uyguluyorlar, bunlar ABD’nin yanlış politikalarının göstergeleridir ve bunları değiştirmeliler yoksa dünyada daha çok inzivaya itilirler.’’ dedi.

Zarif, İran’ın Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırı ile itham edilmesi hakkında, ‘’Biz açık şekilde Amerika’nın gerçekleri görmesini söylüyoruz. Bana göre Amerika bölge gerçeklerini unutturmak istiyor. ‘’ dedi.

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2012