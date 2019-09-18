IRNA Genel Müdürü: Batı medyası İran gerçeklerini yayınlamamakta

İtalya’nın Tahran Büyükelçisi ile görüşen Haşimi, İran’ın sosyal, kültürel, kadınların toplumdaki konumu, turistik kapasitelerine işaretle, iki ülke medyasının iki milletin karşılıklı bir birini tanıması için ön ayak olmasını ve siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel, turistik kapasitelerini tanıtmak için çaba harcamalarını istedi.

İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Josepe Prome de ilke kez 2005 yılında tatil için İran’ı ziyaret ettiğini belirterek, o ziyarette gördüklerinin duydukları ve okudukları ile farklı olduğunu ve Büyükelçi olarak faaliyete başladığında da bu farklılıkları daha fazla görme imkanı bulduğunu söyledi.

Prome iki milletin yakın ilişkilerine değinerek, Çinli öğrencilerden sonra en fazla yabancı öğrenci sayısının İranlılara ait olduğunu belirterek, İran milletinin enerjik ve bilge millet olduğunu ve dünya milletlerinin daha çok İran gerçekleri ile tanışmasını diledi.

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2012