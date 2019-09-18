Ayetullah Hamenei: İran ve Irak milletlerinin canı ve yürekleri bir birine bağlıdır

Erbein törenlerini düzenlenmesinde faaliyet gösteren İran ve Irak vatandaşlarına taktir töreninde konuşan Ayetullah Hamenei, ‘’Düşmanlarımız iki millet arasında ayrıştırma yaratmak için çok çaba sarf etti, fakat Allah’ın inayeti ile bunu başaramadılar ve bundan sonra da başaramayacaklar zira iki milleti bir birine bağlayan ana unsur yüce Allah ve İmam Hüseyin as. olan aşklarıdır. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei İslami milletlerin uyanışına değinerek, büyük Irak milletinin izzet, kültür, azim, irade sahibi olduğunu belirterek, ‘’Iraklı gençler son olaylarda güçlerini gösterdiler ve IŞİD ile tekfirci güçlerin büyük komplosunu ortadan kaldırmayı başardılar ve iç savaş çıkarma komplosu karşısında ülkeleri ve milletlerini savunmayı başardılar. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Eğer Batı Asya ve Kuzey Afrika’daki İslam milletlerinin sonsuz potansiyelleri birleşirse ve filen kullanılabilirse o zaman gerçek anlamda dünya için İlahi izzet ve büyük İslam medeniyeti anlaşılır olacaktır. ‘’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi Amerika ve uşaklarının İran aleyhindeki 40 yıllık komplo, tehdit ve ambargolarına değinerek tüm bunlara rağmen İran İslam Cumhuriyetinin küçük bir fidandan geniş gövdeli bir ağaca dönüştüğünü ve bu ağacın meyveleri her gün arttığını söyledi.

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2012