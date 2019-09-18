Vaizi: Bölgede güvenlik sağlandığı taktirde daha iyi koşullarda ekonomik ilişkiler yürütülür

Vaizi, Türkiye-İran İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin amacının bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması olduğunu ve yatırımcıların, bu bölgenin güvenliği sağlanabilirse daha iyi koşullarda ekonomik ilişkilerini yürütebileceğini söyledi.

Vaizi, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvenin yanında Türkiye ve İran cumhurbaşkanları arasında verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve değerli Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadılar. Nükleer ve diğer alanlarda her zaman İran'ı desteklediler." dedi.

İki ülkenin cumhurbaşkanının Suriye krizinin çözümü için çalıştığını ve bölgenin istikrarını göz önünde bulundurarak üçlü ekonomik iş birliklerinin gelişmesi için de çaba sarf ettiğini vurgulayan Vaizi, Türkiye ve İran cumhurbaşkanları arasında verimli ve samimi toplantının ortak ekonomik komisyonlarımız için de güzel bir fırsat olduğunu, 27. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın 6 yıl öncekine göre çok daha başarılı olduğunu ve kazanımlarımızın daha çok olduğunu vurguladı.

Ankara’da Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ticaret ve İletişim ile Altyapı bakanları ile görüştüğünü ve bu görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Vaizi, bugün de Sağlık Bakanı ile görüşeceğini söyledi.

İran, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıyayken Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getiren Vaizi, "ABD, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerle hiçbir şekilde ilgisi olmayan yaptırımları uygulayarak ilişkilerimizi etkilemek istiyor. ‘’ dedi.

‘’Türkiye Cumhuriyeti'ne ve değerli Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum’’ diyen Vaizi, ‘’ ABD'nin İran'a dayattığı yaptırımları her fırsatta kınadılar. Nükleer ve diğer alanlarda her zaman İran'ı desteklediler. Hiçbir şüphemiz yok, Türkiye hükümeti yaptırımları kesinlikle kabul etmiyor ve buna karşı. Diğer taraftan bazı Türk bankaları ve iş adamlarının bu konuda bazı çekinceleri var fakat biz hiçbir zaman hiçbir Türk iş adamının sıkıntı çekmesini ve baskı altında kalmasını istemiyoruz. Bu ortak komisyonda bizim için önemli olan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin azalmasını önlemektir."

Vaizi, İran ve Türkiye'nin Müslüman iki komşu ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye ve İran, bölgedeki ve İslami ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerde önemli rol oynayabilirler. Bölgesel iş birliğinin çekirdeğini oluşturabilirler. Bizler özellikle ekonomide bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki ülkenin iş adamlarını ve özel sektörünü serbest ticaret anlaşmasına hazırlamaya çalışıyoruz. ‘’ ifadesini kullandı.

Vaizi, ‘’Bu noktaya vardığımızda işlerimizde daha kolay ilerleyebileceğiz. Her iki devletin çabası kesinlikle özel sektör ve ortak yatırımlar için yolu kolaylaştırmak. İki ülkenin ticaret odaları ve ortak komisyonları bu alanda çok ağır bir sorumluluk yüklendi. Biz ortak ekonomik komisyon çerçevesinde 1 yıllık yol haritasında özel sektörün çalışmaları için de gerekeni hazırlıyoruz." dedi.

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2012