Öncelikli olarak İslam ülkeleri arasındaki ticaret ve iş birliğini arttırmak istiyoruz

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Bakan Pekcan: Türkiye, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarda etkilenen ülkelerin başındadır
Ankara, IRNA- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Amerika’nın İran aleyhine uyguladığı ambargodan…
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Vaizi: Bölgede güvenlik sağlandığı taktirde daha iyi koşullarda ekonomik ilişkiler yürütülür
Ankara, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bölgede güvenlik…
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İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne resmi bir nota göndererek Washington'ı uyardı
Tahran, İRNA- İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yolladığı resmi bir notta ABD hükümetini,…
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İran’ın Azadi Kulesi'nde sanat programları düzenlenecek
Tahran, IRNA - İran'ın başkenti Tahran'da Kutsal Savunma Haftası boyunca Azadi Kulesi'nde sanat…
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Hisar Kalesi'nden görüntüler
İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan iline bağlı Damgan şehrinin güneyinde,…
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Aras Serbest Bölgesi, Dünya Turizm Örgütü'ne üye oldu
Tebriz, İRNA- Aras Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Neriman,…
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Üstad Şehriyar dünyadan ayrılışının yıldönümünde doğduğu Tebriz'de anıldı
Tebriz, IRNA- İran çağdaş tarihinin ünlü şairi Üstad Şehriyar, hayata veda edişinin 31. yıldönümünde…
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ABD müzakereden yanaysa, İran'a karşı baskılara son vermeli
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yetkililerinin maksimum baskı ile hedeflerine…
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Șanghay İșbirliği Satranç Şampiyonası'nda İran şampiyon oldu
Tahran, İRNA- Çin’de düzenlenen Șanghay İșbirliği Satranç Şampiyonası'nda İran Milli Satranç…
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