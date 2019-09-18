18 Eyl 2019 15:50
Journalist ID: 2391
News Code: 83481093
0 Persons

Öncelikli olarak İslam ülkeleri arasındaki ticaret ve iş birliğini arttırmak istiyoruz

Öncelikli olarak İslam ülkeleri arasındaki ticaret ve iş birliğini arttırmak istiyoruz
 

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 3 =