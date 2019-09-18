İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne resmi bir nota göndererek Washington'ı uyardı

Bu nota, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran karşıtı açıklamalarına cevaben resmi olarak Pazartesi günü İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne gönderildi.

İsviçre Büyükelçiliği'ne verilen uyarı mektubunda, İran’ın Suudi Arabistan'daki rafinerilere yapılan saldırıya katılmadığı ve ABD Başkanı ile Dışişleri Bakanı’nın bu konudaki iddialarının şiddetle kınandığını belirtildi.

Notada ayrıca İran'a karşı atılan adımlara cevap vermeye konusunda İran'ın hazır olduğu hatırlatıldı.

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