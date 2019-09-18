18 Eyl 2019 16:53
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News Code: 83481062
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İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne resmi bir nota göndererek Washington'ı uyardı

İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne resmi bir nota göndererek Washington'ı uyardı

Tahran, İRNA- İran, İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yolladığı resmi bir notta ABD hükümetini, Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan son saldırıların ardından dile getirdiği iddialar konusunda uyardı.

Bu nota, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran karşıtı açıklamalarına cevaben resmi olarak Pazartesi günü İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ne gönderildi.

İsviçre Büyükelçiliği'ne verilen uyarı mektubunda, İran’ın Suudi Arabistan'daki rafinerilere yapılan saldırıya katılmadığı ve ABD Başkanı ile Dışişleri Bakanı’nın bu konudaki iddialarının şiddetle kınandığını belirtildi.

Notada ayrıca İran'a karşı atılan adımlara cevap vermeye konusunda İran'ın hazır olduğu hatırlatıldı.

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