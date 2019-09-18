ABD müzakereden yanaysa, İran'a karşı baskılara son vermeli

BM Genel Kurulu Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere önümüzdeki günlerde New York'a gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'Hiçbir ülke maksimum baskı altında müzakere ve görüşmeden yana olmaz. ABD yönetimi gerçekten iyi niyetliyse ve pişman olmuşsa, gerçek tövbe için kendi dürüstlüklerini göstermeli ve büyük İran halkına yönelik baskı ve zulme son vermeli' diye konuştu.

Dün de İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, ABD ile görüşmenin birkaç koşulun gerçekleşmesi ile mümkün olduğunu belirterek, 'Amerika sözünden geri adım atıp tövbe ederse ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaye geri gelirse, o zaman anlaşmaya bağlı diğer ülkelerle birlikte İran'la oturup konuşabilir. Aksi takdirde İran ve Amerika yetkilileri arasında ne New York'ta ve ne başka bir yerde her hangi bir düzeyde hiçbir müzakere yapılayacak.' demişti.

İran-Rusya bankacılık ilişkileri başlamıştır

Ruhani ayrıca bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmelere değinerek, 'SWİFT'e alternatif bulmuşuz ve Rusya, Avrasya ve diğer bölge ülkeleri ile bankacılık ilişkileri konusunda yeni yöntemlerle iş birliği yapabiliriz' diye konuştu.

'Dolarla dünya çapında yeni savaş başlamıştır' diyen Ruhani, sözlerini şöyle sonlandırı:

'Biz Türkiye, Rusya ve Irak gibi ülkelerle milli para birimi ile ilişkilerimizi başlatmış bulunuyorz ve bu da birçok sorunun geride bırakılmasına vesile olabilir. Aslında dünya genelinde Dolar'la yeni mücadele dönemi başlamış ve bunun sonucunda ABD'nin dünya parasal ve finans pazarları üzerindeki egemenliği zayıflayarak son bulacaktır.'

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