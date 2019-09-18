18 Eyl 2019 10:28
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İranlı ünlü oyuncu İran-Türkiye ortak film yapımında yer alacak

İranlı ünlü oyuncu İran-Türkiye ortak film yapımında yer alacak

Tahran, IRNA- İran ve Türkiye'nin ortak film yapım projesi 'Aşk Sarhoşu' isimli filmde İran'ın dünya sinemasında ün kazanmış oyuncusu Şahab Hüseyni'nin Şems-i Tebrizi rolünü oynayacağı bildirildi.

İranlı yönetmen Hasan Fethi tarafından yönetilen 'Aşk Sarhoşu' filmin çekimine kısa zamanda Konya'da başlayacak.

Filmde Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin hayatlarından bir kesitin seyirci ile buluşması amaçlanıyor. Filmin senaryosu Hasan Fethi ve Ferhad Tevhidi'nin birlikte imzası ile yazıldı.

Filmde yer alacak diğer oyuncuların da İran ve Türkiye sinemasının ünlü isimlerinden oluşacağı açıklandı. 'Aşk Sarhoşu'nda Mevlana'nın Konnya'daki hayatı yeniden canlandırılacak.

Mehran Burumend'in yapımcılığını üstlendiği Aşk Sarhoşu'nun finansmanı birer İranlı ve Türk film yatırımcısı tarafından sağlanacak.

Filmin çekim işlemlerinin başlatılması için Türkiye'den gerekli izin ve ruhsatların alındığı ve İran tarafından da çalışma karnesinin elde edilmesinin ardından çekime başlanacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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