18 Eyl 2019 10:14
Journalist ID: 2391
News Code: 83480299
0 Persons

İran İHA'larla yolları yönetebilen en iyi 10 ülkeden biri

İran İHA'larla yolları yönetebilen en iyi 10 ülkeden biri

Tahran, IRNA- İran Hava Sanayii ve Uzay Birliği Sivil İHA Düzenleme Grubu Sekreteri, 'Halihazırda dünya statistiklerine göre, İHA'lar kullanılarak yolların yönetimi konusunda dünyanın en iyi 10 ülkesinden biriyiz' dedi.

Başkent Tahran'da düzenlenen bir törende konuşan İran Hava Sanayii ve Uzay Birliği Sivil İHA Düzenleme Grubu Sekreteri Hamid Saidi, 'İran askeri İHA üretiminde kullanılan teknolojiye sahip olmakla birlikte, 2006-2016 yılları arasında sivil İHA teknolojisini üretmeye başladı' değerlendirmesinde bulundu.

Sivil İHA'lar araştırma amaçlı kullanılmanın yanı sıra, kriz zamanlarında çok etkin işleve sahip. Örneğin İran'da 6 ay önce her eyri kasıp kavuran büyük sellerin yaşandığı zamani İran üretimi sivil İHA'lar kriz yönetiminde çok büyük bir rol oynadı ve başarılı oldu.

Dünyanın yeni teknolojilerinden biri olarak sayılan askeri ve sivil İHA'lar üretimi ve teknolojisinin kullanımı açısından ülkemiz, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 16 =