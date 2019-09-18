İran, 2021 yılının İran-Türkiye Kültür Yılı olarak adlandırılmasını önerdi

İran-Türkiye 27. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu Başaknı Ebuİran-Türkiye 27. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu Başkanı Ebu İbrahimi Türkman, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

İran ve Türkiye'nin köklü kültürel ilişkilerine değinen İran Kültür ve İslami İletişim Kurumu Başkanı İbrahimi Türkman, 'İki ülkenin yüksek kültürel kapasitelerinin dikkate alınarak, ikili kültürel ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor' dedi.

İran ve Türkiye'nin sinema ve film alanındaki başarı ve deneyimine değinen İbrahimi Türkman, ortak film haftları ve sinema projelerinin bu konuda yapılabilen projelerden olduğuna dikkat çekti.

İranlı yetkili ayrıca İran ve Türkiye arasındaki kültürel bağların güçlenmesi amacıyla 2021 yılının İraN-Türkiye Kültür Yılı olarak adlandırılmasını istedi. Türkiye Kültür ve Turizm Baknaı Ersoy, bu öneriye Türkiye tarafı olarak sıcak baktıklarını ifade etti.

Ersoy da bu görüşmede yaptığı açıklamda, İran'la kültürel iş birliğine hazır olduklarını belirterek, 'İran'a çok gelip gidiyorum. Batı medyasına yansıyan İran imajı, gerçeklerden kopuktur' dedi.

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