Türk iş adamları Maku Serbest Bölgesi'nin ekonomik kapasitelerinden yararlanmak istiyor

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısında yer alan Maku Serbest Ticati Bölgesi Başkan Yardımcısı Mehdi Halefhani ile görüşen Erzurum İş Adamları ve Girişimciler Derneği Başkanı İbrahim Gözütok, İran-Türkiye sınırlarının barış, dostluk ve huzur sınırı olduğunu belirterek, iki ülke iş adamları ve sanayicileri arasında iş birliğinin gelişmesi için iyi imkanlar oluştuğunun altını çizdi.

Maku'da ortak sanayi sitesinin kurulmasının İran ve Türkiye için çok karlı ve tasarruflu olduğuna dikkati çeken Gözütok, bunun inşa edilmesi ile iki ülke iş adamları ve girişimcilerinin ticari iş birliği ve bağlantılarının artabileceğini kaydetti.

Maku Serbest Ticati Bölgesi Başkan Yardımcısı Mehdi Halefhani de bu görüşmede yaptığı açıklamada, yabancı yatırımcıların karşılaştığı sorunları gidermeye hazır olduklarını dile getirerek, 'Genç iş güc, bölgemizde yatırım yapma konusunda sunulan teşvik ve avantajlar, ucuz enerji ve dünya pazarlarına ulaşılabilirlik, Maku Serbest Bölgesi'nin İran'ın diğer bölgelerine kıyasla Türkiye ile ticaret bağlamında daha cazip ve ayrıcalıklı kılmıştır' dedi.

Kültürel yaklınlığın ve ekonomik faaliyetin gelişmesi için gereken koşulların bulunmasının Türklerin bölgede yatırım yapması için en önemli etken olabileceğine dikkati çeken Halefhani, Maku'nun bu hususta elinden geleni yapmaya hazır olduğunu aktardı.

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