İran ve Fransa nükleer iş birliğini geliştirmeyi görüştü

UAEK 63. Genel Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan İrn Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, daha önce de UAEK Geçici Başkanı Feruta ve Rosatom Başkanı Alexey Lihaçev'le de görüşme yaptı.

Salihi UAEK 63. Genel Konferansı'nda yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmaya bağlı kalan tarafların taahhütlerini yerine getirmediğini eleştirerek, ABD'nin tek taraflılığı ve diplomasi ile çok taraflılığa vurduğu darbeye dair uyarıda bulundu.

Salihi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Tüm üye ülkeler arasında şöyle büyük görüş birliği vardır: Nükleer anlaşma, çok taraflılık tarihinde bir dönüm noktası ve uluslararası bir kazanımdır. Dolayısıyla ABD'nin bozucu davranışı ve diğer ülkelere karşı ekonomik terör politikasını uygulaması, uluslararası toplumca kınanmalı ve reddedilmelidir.'

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489