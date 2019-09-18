İranlı voleybolcu Bursaspor'la bir yıllık sözleşme imzaladı

İRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Voleybol Kurulu Başkan Vekili Afşin Hudayari, '21 yaşındaki Şerifi, geçtiğimiz yıl düzenlnenen 2018 Uluslar Voleybol Ligi'nde gösterdiği performansla İtalyan Verona takımı ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı' dedi.

2017 yılında İran Milli 19 Yaş Altı Voleybol Takımı kaptanı olarak Dünya Veleybol Şampiyonası'nın şampiyonluğunu elde ettiğini hatırlatan Hudayari, İran Milli Voleybol Takımı Teknik Direktörü İgor Kolakoviç'in kararı ile Şerifi'nin millilerimiz arasında yer aldığını ve 2018 Uluslar Voleybol Ligi'nde çok muhteşem bir performans sergilediğini belirtti.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye, ülke genelinde voleybol kutbu ve merkezi olarak biliniyor. Urmiye'de Yedullah Kargerpişe, Sasan Hudaperest, Said Maruf, Murtaza Şerifi ve Berdiya Saadet gibi çok ün kazanmış voleybolvular yetişmiştir.

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