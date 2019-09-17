Vaizi: Tahran- İstanbul treni yakın zamanda faaliyete başlayacaktır

IRNA’ya açıklamada bulunan Vaizi, İran-Türkiye 27. Ekonomik Komisyonu Toplantısı için Pazartesi gününden itibaren faaliyetlerin başladığını belirterek, bugün Türkiye Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ticaret, İletişim ve Altyapı Bakanları ile görüştüğünü belirtti.

Türkiye Enerji Bakanı ve Tür tarafının eş başkanı Fatih Dönmez ile görüşmesine işaret eden Vaizi, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Ankara’da gerçekleşen İran-Türkiye Cumhurbaşkanları görüşmesine değinen Vaizi, bu görüşmenin olumlu atmosferinin Ekonomik Ortak Komisyonun

Türkiye Ticaret Bakanı ile görüşmesine değinen Vaizi, görüşmede iki ülke ekonomik ve ticari engellerin incelendiğini ayrıca Tercihli Ticaret, gümrüklerdeki bekleme sürelerinin azaltılması, gümrüklerin elektronizasyonu hususlarında konuşulduğunu söyledi.

Türkiye Ticaret Bakanı ile özel firmaların sorunlarının çözümü için ortak bir komite kurulmasını kararlaştırdıklarını ifade eden Vaizi, İran’ın Ticareti Geliştirme Merkezinde bu hususta bir birim kurulduğunu söyledi.

Türkiye İletişim ve Altyapı Bakanı ile de görüştüğünü ifade eden Vaizi, Ulaştırma Komitesinin Ortak Komisyonda 5’li komitelerden biri olduğunu ve iki ülkenin deniz, hava, kara, demiryolu ulaşımı ve İnternet, ulaştırma konularında yakın işbirliğine sahip olduklarını söyledi.

Ulaştırma komitesinde Türkiye-İran üzerinden Katar, Pakistan ve Afganistan’a ulaşmak için yeni koridorlar kurulması için anlaşmaya varıldığını söyledi.

Vaizi, demiryolu ulaşımının kolaylaşması için de Maku kentinden demiryolu ile Türkiye’ye yakın bir bölgede demiryoluna bağlanma hususunun görüşüldüğünü ifade etti.

Vaizi, iki ülkenin milli paralar ile ticareti ve bankacılık konularında yakınlaşma hususlarının iki ülke Merkez Bankaları tarafından görüşüldüğünü söyledi.

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