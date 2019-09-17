Zarif: Yemen krizinin çözüm yolu savaşı sonlandırmaktır

Zarif, Twitter hesabından bu açıklamayı yaptı.

Zarif, ‘’Amerika eğer 4.5 yıldaki savaş kurbanlarının tüm güçleri ile karşılık vermeyeceklerini düşünüyorsa gerçeği inkar etmektedir. Belki Amerika 100 milyarlarca dolarlık silahlarının Yemenlilerle başa çıkamamasında utanmaktadır fakat İran’ın itham etmek bunu değiştirmeyecektir.’’ dedi.

Zarif, ‘’Şuna dikkat ediniz, Amerika müttefikleri sattığı silahlarla Yemenli çocukları bombalarken rahatsız değildi fakat Yemenli kurbanlar tek yapacakları yanı mütecavizlere saldırmakla tepki verdiklerinde Amerika bundan rahatsızlık duydu. ‘’ dedi.

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2012