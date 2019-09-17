17 Eyl 2019 23:44
Journalist ID: 1942
News Code: 83480003
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Zarif: Yemen krizinin çözüm yolu savaşı sonlandırmaktır

Zarif: Yemen krizinin çözüm yolu savaşı sonlandırmaktır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerikan destekleri Yemen saldırganlarının savaş cinayeti işlediklerini belirterek, saldırganların 100 milyar dolarlık silahlarının Yemen’deki yangının önünü alamadığını, İran’ı suçlu görmenin bu gerçeği değiştirmediğini ve tek çözümün savaşa son vermek olduğunu belirtti.

Zarif, Twitter hesabından bu açıklamayı yaptı.

Zarif, ‘’Amerika eğer 4.5 yıldaki savaş kurbanlarının tüm güçleri ile karşılık vermeyeceklerini düşünüyorsa gerçeği inkar etmektedir. Belki Amerika 100 milyarlarca dolarlık silahlarının Yemenlilerle başa çıkamamasında utanmaktadır fakat İran’ın itham etmek bunu değiştirmeyecektir.’’ dedi.

Zarif, ‘’Şuna dikkat ediniz, Amerika müttefikleri sattığı silahlarla Yemenli çocukları bombalarken rahatsız değildi fakat Yemenli kurbanlar tek yapacakları yanı mütecavizlere saldırmakla tepki verdiklerinde Amerika bundan rahatsızlık duydu. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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