Vaizi: İran, Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek istiyor

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile görüşen Vaizi, 6 yıldır KEK toplantıları kapsamında Türkiye'ye her geldiklerinde birinci gündem maddelerinin ulaştırma konusu olduğunu ifade etti.

Türkiye ve İran ulaştırma bakanlarının çok iyi ve koordineli çalışmalar ortaya koyduklarını ifade eden Vaizi, "Ticari ve diğer ilişkilerimizin ilerlemesini istiyorsak kesinlikle ulaştırma alanında ortak bir dil ve ortak çalışma kültürüne ihtiyacımız var." diye konuştu.

Turhan da, "Şu an gerçekleştireceğimiz toplantıda KEK kapsamında kurulan ve dün ilk toplantısı yapılan 'Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu'nda alınan kararları ve bu doğrultuda atılacak adımları görüşeceğiz." dedi.

Toplantı kapsamında Vaizi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüştüğünü dile getiren Turhan, "Biz de şu an gerçekleştireceğimiz toplantıda KEK kapsamında kurulan ve dün ilk toplantısı yapılan 'Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu'nda alınan kararları ve bu doğrultuda atılacak adımları görüşeceğiz." diye konuştu.

Turhan, ulaştırma ve haberleşme alanlarında İranlı yetkililerle yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını, bu kapsamda Nisan sonunda Tahran'da Türkiye-İran ulaştırma karma komisyonu 8'inci toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012