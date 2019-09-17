İran, Türkiye 27. Ortak Ekonomik Komisyonu Ankara’da başladı

Vaizi oturumda Ankara’da iyi bir şekilde düzenlenen İran-Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının liderler zirvesine değinerek, iki ülke Cumhurbaşkanının mülakatının ilişkilerin gelişmesi yollarının araştırılması için iyi bir fırsat sunduğunu söyledi.

İki ülke arasında 5 seneden beri ekonomik ilişkilerinin düzeyinin 30 milyara çıkarılması için hedef belirlendiğini ifade ede Vaizi, mevcut geniş potansiyellerle bunun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

İki ülke Ortak Komisyonu önceliğinin anlaşmalarının ekonomik ve ticari alanda uygulanmasının sağlamak olduğunu ifade eden Vaizi, İran’ın Türkiye ile ilişkilerin geliştirmesi için bir sınırlandırması olmadığını söyledi.

Vaizi milli paraların kullanımı ve iki ülke mali sistemleri arasında özel iletişim sistemi kullanımını ve diğer ülkelerle işbirliğinin arttırılmasının iki millet ve bölge menfaatlerinin temininde önemli olduğunu söyledi.

Dönmez de 30 milyar dolar ticaret hedefinin gerçekleşebilecek durumda olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu yönde tüm çabasını harcayacağını söyledi.

Ülkesinin Amerika’nın İran aleyhindeki tek taraflı ambargoları kabul etmediğini ifade eden Dönmez, iki devletin ilişkilerin gelişmesi yönündeki iradesinin dün iki ülke Cumhurbaşkanı görüşmesi ile gösterildiğini söyledi.

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2012