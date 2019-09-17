17 Eyl 2019 15:33
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İranlı foroğraftçı, Uluslararası Türkiye Skylife Fotoğraf Yarışması'nda bronz madalya kazandı

İranlı foroğraftçı, Uluslararası Türkiye Skylife Fotoğraf Yarışması'nda bronz madalya kazandı

Tahran, İRNA- Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması'nda İranlı fotoğrafçı İshak Ağayi, köy hayatını yansıttığı fotoğraflarıyla bronz madalya kazanmayı başardı.

43 yaşındaki Ağayi, iki kişisel sergi ve 100'den fazla karma sergi düzenleme deneyimine sahiptir.

Keşif konusunu ele aln bu festivalin üçüncüsü bu yıl tüm dünyadan fotoğrafçıların katılımıyla Türkiye'de yapıldı.

Uluslararası Şanghay Fotoğraf Festivali, 16. Uluslararası Ping Yao Fotoğraf Festivali, Almanya 2. Uluslararası Fotoğraf Festivali (portraits hellerau photography), Uluslararası İstanbul Maratonu Festivali' gibi çok sayıda fotoğraf festival ve yarılmasına katılan Ağayi, şimdiye kadar onlarca ulusal ve uluslararası ödüle değer görülmüştür.

Bu etkinlikte seçilenlerin ödül töreni 26 Eylül'de kazananların katılımıyla İstanbul'da yapılacaktır.

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