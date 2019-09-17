İranlı foroğraftçı, Uluslararası Türkiye Skylife Fotoğraf Yarışması'nda bronz madalya kazandı

43 yaşındaki Ağayi, iki kişisel sergi ve 100'den fazla karma sergi düzenleme deneyimine sahiptir.

Keşif konusunu ele aln bu festivalin üçüncüsü bu yıl tüm dünyadan fotoğrafçıların katılımıyla Türkiye'de yapıldı.

Uluslararası Şanghay Fotoğraf Festivali, 16. Uluslararası Ping Yao Fotoğraf Festivali, Almanya 2. Uluslararası Fotoğraf Festivali (portraits hellerau photography), Uluslararası İstanbul Maratonu Festivali' gibi çok sayıda fotoğraf festival ve yarılmasına katılan Ağayi, şimdiye kadar onlarca ulusal ve uluslararası ödüle değer görülmüştür.

Bu etkinlikte seçilenlerin ödül töreni 26 Eylül'de kazananların katılımıyla İstanbul'da yapılacaktır.