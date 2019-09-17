17 Eyl 2019 15:25
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News Code: 83478984
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Putin: İran ve Rusya, milli para birimleri ile ödemeyi arttırma konusunda mutabakata vardı

Putin: İran ve Rusya, milli para birimleri ile ödemeyi arttırma konusunda mutabakata vardı

Moskova, İRNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ve Rusya'nın iki ülkenin ulusal para birimleri ile ticari ödeme miktarını arttırma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ankara’da düzenlenen İran-Türkiye-Rusya 5. Üçlü Liderler Zirvesi sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, “Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşmeler yaptım. İranlı mevkidaşımla iki ülke arasındaki enerji, ekonomi ve ticaret alanındaki iş birliğini görüştük” dedi.

Ulusal para birimleri cinsinden ödeme sistemini genişletmek için Ruhani ile anlaştıklarını kaydeden Putin, nükleer anlaşmanın korunmasına dair hemfikir olduklarını ve bu uluslararası anlaşmanın uygulanabilirliğini koruyacağı kanısında olduklarını belirtti.

Ruhani ile görüşmesinde gelişmiş ödeme sistemi başvurusunu incelediklerini dile getiren Putin, nükleer anlaşmanın uygulanmasında zorluklar olmasına rağmen, bunun mantıklı bir alternatifi olmadığını, Rusya'nın bu anlaşmaya uymaya devam edeceğini ve ABD ile bu konuda çalışacaklarını ifade etti..

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