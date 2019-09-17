6.İran-Rusya-Türkiye 6. Üçlü Liderler Zirvesi Tahran’da düzenlenecek

İran-Türkiye-Rusya 5. Üçlü Liderler Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla, Çankaya Köşkü'nde dün yapıldı.

Ankara’da düzenlenen 5. İran-Türkiye-Rusya Üçlü Liderler Zirvesi sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Herkes Suriye'nin milli egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymalı’ dedi.

‘Toplantı, faaliyetlerimizi Astana süreci doğrultusunda yeniden teyit etmek için bir fırsattı. Zirvede Suriye'nin siyasi ve sahadaki gelişmelerini gözden geçirdik’diyen Ruhani, üç ülkenin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı konusunda ortak görüşe sahip olduğunu ve her üç ülkenin Suriye’de yabancı müdahaleye karşı olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Suriye konulu 5. Üçlü Zirve'nin ardından Suriye topraklarının bütünlüğünün korunmasını vurgulayan ortak bildiri yayımlandı.

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