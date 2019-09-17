Amerika ile hiçbir düzeyde müzakere etmeyeceğiz

Bugün bir törende konuşan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran halkının düşmanın geniş çaplı propagandasına karşın kararlı olduğunu belirterek, 'Yabancıya bakmamalıyız. Bu veya şu hükümete ümir bağlamamalıyız. Bu dünya devletleri ile iletişimin koparılması anlamına gelmiyor. Biz müzakere ve diyaloğu biliriz, ancak ülke işlerini başkaları ile halletmemeliyiz. Sorunların çözümü halkın elinden geçiyor' diye konuştu.

Amerikalıların İran'la yeniden müzakere konusunu gündeme taşıdıklarına işaret eden Ayetullah Hamanei, 'Bütün herkes bilmeli ki bu bir dolaptır. Onlar kah koşulsuz müzakereden bahsediyor, kah ise 12 şartla İran'la konuşamktan dem vuruyorlar. Onların amacı karşı tarafı yolunu kaybetmeye mecvbur etmektir. Ama İran İslam Cumhuriyeti yolunu kaybetmez ve biz ne yaptığımızı biliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan yetkililerin müzakereden hedeflerinin adil bir çözüm yolu değil, küstah isteklerini dayatmak olduğunu altını çizen İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Amerika'nın müzakereden amacının dayatma olduğunu daha önce de söylemiştim. Ama bunlar öyle küstah hale gelmişler ki bugün bu gerçeği kendileri bile dile getiriyor' ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani BM Genel kurul Toplantısı'na katılmak için önümüzdeki günlerde New York'a gidecek.

ABD yetkililerinin İran'a karşı maksimum baskı politikası ve İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışmasına yönelik amaçlarına değinen Ayetullah Hamanei, 'Amerika hükümetinin politikası, İran'a karşı çeşitli yaptırımlar, tehditler ve türlü boş konuşmalarla azami baskı uygulamaktır' diye belirtti.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Amerika sözünden geri adım atıp tövbe ederse ve ihlal ettiği nükleer anlaşmaye geri gelirse, o zaman anlaşmaya bağlı diğer ülkelerle birlikte İran'la oturup konuşabilir. Aksi takdirde İran ve Amerika yetkilileri arasında ne New York'ta ve ne başka bir yerde her hangi bir düzeyde hiçbir müzakere yapılayacak.'

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