İran'ın bulutlarla çevrili ormanı: Ebr Ormanı

Bu ormanı, sürekli bulutlarla kaplı olduğundan Ebr Ormanı (Bulut Ormanı) olarak adlandırılmaktadır. Ormanda bulutlar ağaçlara o kadar yakındalar ki, ormanın bulutların üstünde olduğu hissi verilmektedir.

"Ebr Ormanı" yağmuru ve tabi ki gökyüzünü çağrıştırıyor. Bulutların serbestçe hareket ettiği bir orman düşünün. Burada genellikle tüm ormanı kapsayan bir okyanus örtüsü görüyoruz.

Alan, enerjilendirildiğinde bulutları hareket ettirmeyi kolaylaştıran iki düşük basınçlı alana (Gürgan Ovası) ve yüksek basınçlı bölgelere (Bulut Bölgesi) bitişiktir. Şüphesiz sizi yalnızca keyifli değil, aynı zamanda unutulmaz bir hatıra ile bırakacak, dünyanın en güzel ve büyüleyici orman manzaralarından biridir.

Bestam'ın bahçelerinden geçtikten sonra Ebr ormanını izleyebilirsiniz. Bu orman, eteklerin ötesinde ve 4.000 metre yüksekliğindeki kraliyet zirvesi boyunca uzanır.

Bu 35.000 dönümlük orman, antik Hyrcanian ormanlarının bir parçasıdır. Tahran’a 450 km mesafede bulunan Ebr Ormanı’nı gezmek için en iyi mevsim bahar ve yaz aylarıdır.

Yüksek orman yükseliği, sıcak mevsimde düşük sıcaklık, bol su kaynakları ve çeşitli orman örtüsü bu ormanın özelliklerinden biridir.

Bölgenin önemli özellikleri, ormanın deniz seviyesinden yüksekliği, yaz mevsiminde düşük sıcaklığa sahip olması, bir çok akar suyun bulunmasıdır. Bölgede yağış miktarı 400 ile 500 milimetredir ve hava sıcaklığı 6 ile 20 derece arasındadır.

Bu bölge bazılarına göre İran’da en güzel doğa manzaralarındandır. Bölgenin önemli özelliklerinden biri, çöl ve orman ekosistemi arasında yer almasıdır. Bu bölge bir yandan çöl, bir yandan ormana bağlıdır.

Hazar Hyrcanian Ormanı, Hazar Denizi'nin güney sınırları boyunca Elburz dağlarının kuzey yamaçlarında uzanan, ağırlıklı olarak ılıman yaprak döken ormanların yeşil kuşağıdır.

Ormanlar, Meralar ve Su Havzaları Örgütü'nün en son verilerine göre, Hazar Hyrcanian Ormanı yaklaşık 800 km uzunluğunda ve 110 km genişliğinde, toplamda 1.85 milyon hektardır.

Toplam İran ormanlarının% 15'ini ve ülke alanının% 1.1'ini oluşturur. Ormanda birçok bitki örtüsü mevcuttur ve bu orman İran ve hatta dünya’nın bitkisel ilaç deposu dayılmakktadır.

Hazar Hyrcanian ormanları deniz seviyesinden 2.800 m yüksekliğe kadar yükselir ve çeşitli orman türlerini kapsar. “Hyrcanian” terimi, kurt toprağı anlamına gelen “Hyrcan” kelimesinden geliyordu.

Ebr Ormanı nerdedir?

Ebr Ormanı, Şahrud şehrinin kuzeyinden ve Şahrud-Azadşehr yolundan 45 km, "Ebr köyünün" kuzeyinden 12 km uzaklıktadır.

Şahrud, Simnan'a 183 km mesafede bulunan Simnan ilinin kentlerinden biridir. Bu ormanlar sonunda ilin merkezi olan Gürgan'a yaklaşık 74 kilometre uzaklıktaki bir şehir olan Gülistan ilinde Azadşehr'e ulaşıyor.

Bestam'a gitmek istiyorsanız, orman sadece 44 km uzaklıktadır. Ebr Ormanı (Bulut Ormanı) İran’ın görmeğe değer yerlerinden biridir. 35 bin hektar alana yayılan Ebr Ormanı, Elburz dağlarının merkezi bölümünde Şahrud kentinin yakınlarındadır.

"Ebr Ormanı yılın her zamanında muhteşemdir ve harika bir çeşitlilik ve güzelliğe sahiptir. Ancak, bölgeyi ziyaret etmek için en iyi zaman, Ekim ayının sonundan Mart ayının ilk yarısına kadardır.

Yılın bu zamanında bu ormanı izlemeyi ve ziyaret etmeyi planlıyorsanız, sizi bulut ormanına götüren bir gün, iki gün veya dört günlük tur atmanızı öneririz.

"Ebr Ormanı'ndaki bulutlar, hava soğudukça, ormanın yüzeyine ulaşırken alçalmaya başlar. Bu yüzden turunuza sabah erken saatlerde başlayın ve gece ormanda kalmayı planlamıyorsanız, hava kararmadan önce karanlıkta buluttan çıkmak en iyisidir.

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