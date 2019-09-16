Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’yı terk etti

Dün gece Ankara’ya gelen Ruhani, bu sabah ilk temasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdi.

Ruhani ve Erdoğan görüşmesinde ikili ilişkiler, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve bölgesel konuların gündeme geldiği belirtilmektedir.

Ruhani daha sonra Rusya Cumhurbaşkanı Veladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi ve daha sonra üç ülke lideri bir araya geldi.

Üçlü zirve sonrası üç lider basın toplantısı düzenledi.

Ruhani’ye Ankara ziyaretinde Dışişleri, Enerji, Savunma ve Tarım bakanları eşlik etti.

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2012