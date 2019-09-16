Ruhani: ABD’nin Suriye’yi bölmeye çalıştığı ve teröristleri destelemesi kabul edilemez

Ankara’da düzenlenen 5. İran, Türkiye ve Rusya Liderler Zirvesi sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ruhani, herkesin Amerika’nın Suriye’deki müdahalesine karşı olduğunu söyledi.

Zirvenin faydalı ve yapıcı olduğunu ifade eden Ruhani, zirvede Astana sürecinde alınan kararları ve bütün faaliyetleri bir kez daha gözden geçirme imkanı bulduklarını ve Suriye’deki siyasi durumun yanında sahadaki gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyledi.

Üç ülkenin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı konusunda ortak görüşe sahip olduğunu belirten Ruhan her üç ülkenin Suriye’de yabancı müdahaleye karşı olduğunu söyledi.

ABD politikalarını eleştiren Ruhani, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararına değinerek ABD’nin Suriye'nin bir bölümü olan Golan Tepeleri'ni bir ülkeye bağışladığını bunun tarihte bir ilk olduğunu ve bunu yapmaya hakkı olmadığını söyledi.

Bu olayın ABD'nin Suriye halkına karşı ne kadar kötü niyetli olduğunu gösterdiğini ifade eden Ruhani, ‘’Hepimiz Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Her üç ülke terörle mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurguluyor." diye konuştu.

Son aylarda Suriye'de Nusra gibi terör örgütlerinin güçlendiğini söyleyen Ruhani, teröristlerin kimin parasıyla kimin silahıyla desteklendiğinin herkes tarafından bilindiğini bundan dolayı İdlib'deki teröristlerle mücadele edilmesi gerektiğini ve Suriye hükümetine yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Ruhani, Fırat'ın doğusunun ABD'nin hakimiyetinde olduğunu ve burada da teröristler bulunduğunu söyledi.

Suriye'de Anayasa Komitesinin oluştuğunu ve komitenin bir an önce çalışmaya başlayacağını aktaran Ruhani, Anayasa Komitesinin oluştuğunu ve en kısa sürede faaliyete başlamasını ve anayasayı gözden geçirmesini temenni etti.

Suriye'de oy hakkı olan herkesin görüşlerinin ve çıkarlarının yeni anayasada göz önüne alınması gerektiğini dile getiren Ruhani, , üç ülkenin ve Birleşmiş Milletlerin sürecin sonuç vermesi için katkı sağlamasını istedi.

Ruhani, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesinin önemini vurgulayarak, "Biz bütün Suriye'yi güvenli hale getirmeliyiz ki Suriye halkı evine dönsün. Çok fazla zorluk çeken Suriye halkına destek vermeliyiz." diye konuştu.

Ruhani, Irak ve Lübnan'ın gözlemci olarak Astana sürecine katılmasından da memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012