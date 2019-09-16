Ruhani: Suriye krizinin çözüm yolu siyasidir

Ankara’da düzenlenen İran, Türkiye, Suriye Liderler Zirvesinde açıklamada bulunan Ruhani, Suriye krizinin siyesi yollarla çözümünün salt yapıcı iş birliği ve Suriye'deki tüm halk kesimlerinin katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır." dedi.

Suriye konusunda ortak ilkelerin "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, bölünmezliğine, egemenlik ve bağımsızlık hakkına saygı gösterilmesi ile dış güçlerin bu ülkenin iç işlerine müdahalesinin sona ermesi" olduğunu vurgulayan Ruhani, bu hususlara ciddi şekilde riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

Ruhani, özgür ve bağımsız, başkalarının tehditi altında olmayan, işgal ve dış tehditlere uzak ve terörden arınmış, bütün evlatları doğuştan eşit vatandaşlık haklarına sahip olan birlik ve beraberlik içinde bir Suriye olması gerektiğini ifade eden Ruhani, "Bu yolda sadece ve sadece Suriye halkı karar vermeli ve başkaları hiçbir şekilde onların iç işlerine karışma hakkını kendinde görmemelidir." diye konuştu.

ABD'nin, Suriye topraklarında gayri meşru olarak askeri güç bulundurduğunu ve Birleşmiş Milletler üyesi ve bağımsız bir ülke olan Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve milli egemenliğini tehlikeye attığını ifade eden Ruhani, ‘’ABD Başkanı, geçen yıl askeri güçlerini Suriye'den çekeceğini ifade etmişti. Ancak bu sözünün akıbeti de onun diğer sözleri gibi oldu. Zira bu sözler geçmişte gerçekleşmediği gibi, gelecekte de gerçekleşmesi için bir irade göstermemektedir.’’ dedi.

Ruhani, ‘’ Şunun altını çizmek isterim ki, ABD güçlerinin bir an önce bölgeyi terk etmesi ve Suriye hükümetinin bu ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Fırat'ın doğusu ve kuzeyinde de egemenliğini sağlaması zaruridir." İfadesini kullandı.

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2012