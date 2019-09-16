Ruhani ve Putin Ankara’da bir araya geldi

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

İki Cumhurbaşkanını ikili ilişkilerin çeşitli boyutları ile bölgesel ve uluslararası konularda görüştüğü ifade edilmektedir.

Üç ülke Cumhurbaşkanları bugün düzenlenecek zirvede üçlü işbirliğin geliştirilmesi ve farklı ekonomik ve bölgesel iletişim dalında fikir alışverişinde bulunacak.

Üç ülke lideri, Astan süreci ile ilgili müzakerelerin yanı sıra çeşitli ekonomik işbirliği alanları ve bölgesel iletişim alanlarını geliştirme konusunu da ele alacak.

Ruhani, Ankara zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecektir.

Ruhani’ye Ankara ziyaretinde Dışişleri, Enerji, Savunma ve Tarım bakanları eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Ruhani temaslarının sonunda aynı gün Tahran’a dönecek.

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2012