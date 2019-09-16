Ruhani: İran, Rusya ve Türkiye işbirliğii Suriye’de daha fazla güvenliğin sağlanmasına sebep olmuştur

İran, Türkiye ve Rusya Liderler Zirvesine katılmak için Ankara’da bulunan Ruhani

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede İran, Türkiye ilişkilerinin her zaman dostane ve samimi olduğunu ve iki devlet ve millerin çeşitli şartlarda yan yana durduklarını söyledi.

İki ülkenin sorunlara rağmen dostane ilişkilerine devam edeceğini ifade eden Ruhani, iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinde milli para kullanımının ilişkilerin gelişmesine sebep olacağını belirterek, İran’ın Türk yatırımcıların ve özel sektörünün ortak yatırımlarını desteklediğini belirtti.

İki ülkenin terörizm konusunda ortak görüşlere sahip olduğunu belirten Ruhani, savunma alanında iki ülke arasında işbirliği yönünden iyi ilerlemeler sağlandığını ve tecrübe paylaşımları için ortak zeminler mevcut olduğunu belirterek, iki ülkenin ortak sınırların ve bölge güvenliğinin sağlanması için işbirliğinin devam ettiğini ve gelişeceğini söyledi.

İran, Türkiye, Rusya’nın bölge güvenliğinin sağlanmasındaki işbirliği modelinin bölgenin istikrarı ve güvenliğine yardımcı olacağını ifade eden Ruhani, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı güvenliğinin korunmasının önemine vurgu yaparak, İran’ın bölgesel suyollarının korunmasına kendini sorumlu hissettiğini söyledi.

Yemen savaşına değinen Ruhani, Yemen saldırısının Amerika’nın hesap hataları sonucu olduğunu belirterek, herkesin BM ortaklığı ile Yemen’e istikrarın geri getirilmesi için çalışması gerektiğini söyledi.

Ruhani, Astana sürecine garantör 3 ülkenin Suriye’de güvenliğin artmasına sebep olduğunu belirterek, Suriye hükümetine teröristlerle özellikle Doğu Fırat ve İdlib’de mücadele için yardım edilmesi gerektiğini ve bu işbirliğinin teröristlerin bölgeden kökeninin kazınmasına kadar sürmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İran ve Türkiye’nin dostane ve gelişmekte olan ilişkilerine işaretle, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yönündeki atılan adımları devam ettirmek istediklerini söyledi.

İki ülkenin milli paralarla ticaretinin geliştiğini ifade eden Erdoğan bu sürecin devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, Amerika’nın İran aleyhindeki ambargosunun yapıcı olmadığını ve Türkiye açısından diplomasinin simgesi olan nükleer anlaşmanın önem taşıdığını söyledi.

Basına kapalı yapılan heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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2012