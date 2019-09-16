İran, Irak’a ihracat yapan ülkelerin başında yer aldı

İran takviminin ilk altı ayında (21 Mart- 16 Eylül arası), İran 10 milyar dolar olan ticaretle geçtiğimiz yıl Irak pazarındaki en büyük payı aldı ve planlamalara göre bu miktarın 20 milyar dolara çıkması hedeflenmiştir.

İran şu anda Irak pazarındaki ana ürün tedarikçisidir ve her türlü mal ve gıda, tarım, sanayi, teknik ve mühendislik hizmetlerinin yanı sıra bu ülkeye gaz ve elektrik ihraç etmektedir.

İran'ın Bağdat Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Nasır Behzat, İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak’ta çeşitli ülkelerin ekonomik faaliyetlerinde geçen yılki artış eğilimine değinerek, çoğunlukla 20 ülkenin Irak’ta büyük oyuncular olduğunu belirtti.

’'Bu ülkeler üç gruba ayrılıyor: İran, Türkiye ve Çin dahil olmak üzere şu anda Irak ile mal ve hizmet sağlama konusunda pazarın yaklaşık %60’ını oluşturan ülkeler’ diyen Behzat, “%10'dan daha az paya sahip Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkeler Irak pazarının% 5 ila% 10'unu oluşturan ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya ve Suriye gibi ülkeler‘ diye ekledi.

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