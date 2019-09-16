İran’ın güneydoğusunda 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Sistan ve Beluçistan'a bağlı İranşehr ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında 1 ton 100 gram uyuşturucu madde ve el bombalarının ele geçirildiği aktarıldı.

İranşehr Savcısı Muhsin Gulmuhammedi, uyuşturucu kaçakçılarından uyuşturucu maddelerin yanı sıra el bombaları ve 1 araba ele geçirildiğini dile getirdi.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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