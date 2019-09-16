İran-Türkiye Cumhurbaşkanları görüştü

İran, Türkiye ve Rusya Liderler zirvesi için Ankara’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İki ülke Cumhurbaşkanı kapalı kapılar ardında görüştü.

Ruhani ve Erdoğan görüşmesinde ikili ilişkiler, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve bölgesel konuların gündeme geldiği belirtilmektedir.

Üç ülke Cumhurbaşkanları bugün düzenlenecek zirvede üçlü işbirliğin geliştirilmesi ve farklı ekonomik ve bölgesel iletişim dalında fikir alışverişinde bulunacak.

Üç ülke lideri, Astan süreci ile ilgili müzakerelerin yanı sıra çeşitli ekonomik işbirliği alanları ve bölgesel iletişim alanlarını geliştirme konusunu da ele alacak.

Ruhani, Ankara zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecektir.

Ruhani’ye Ankara ziyaretinde Dışişleri, Enerji, Savunma ve Tarım bakanları eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Ruhani temaslarının sonunda aynı gün Tahran’a dönecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012