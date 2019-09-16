Ruhani ile Trump’ın görüşmesi gündemde değil

"Ruhani’nin dediği gibi, toplantı fotoğraf çekmekle sınırlı kalmamalı, önemli sonuçlar alınmalı" diyen Musevi, ‘Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’da Suriye konulu İran-Rusya-Türkiye Üçlü Zirvesi'ne katılacak. Zirvenin sonucunun bölge halkına ve Suriye’ye yararlı olacağını umuyoruz’ dedi.

**İran'ın bölgedeki ülkelerle diyalog önerileri hala geçerli

İran’ın, saldırmazlık paktının imzalanması ve bölgesel bir forumun oluşturulması kapsamında bölge ülkelerle diyalog önerilerinin hala geçerli olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanlığı Sözcsü Musevi, bölgenin bölgedeki tüm ülkelere, güvenliğinin bölge ülkelerine ait ve bağlı olduğunu ve bölgede, bölge ötesi ülkelerin varlığının tehlikeye yol açtığını vurguladı.

** İran sağlık turizmi alanında büyük potansiyele sahip

Musevi, sağlık turizminin gelişimine değinerek, "İran'ın tarihi ve kültürel cazibe merkezlerine ek olarak, tıbbi gelişmeler sayesinde ülkenin sağlık turizmi de çok önemli" dedi.

İran'da sağlık turizminin gelişmesine duyulan ihtiyacı vurgulayan Musevi, İran Dışişleri Bakanlığı'nın bu alandaki sorunları çözmeye çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.