İran Endonezya’ya tıbbi malzeme ihraç etmeye hazır

Endonezya Sağlık Bakanı Nila Moeloek ile görüşen Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Yardımcısı Settari yaptığı açıklamada, İran'ın Endonezya'ya tıbbi ekipman ihracatı yapmaya ve düşük maliyetli ve kaliteli ilaçlar üretmek için teknoloji transfer etmeye hazır olduğunu belirtti.

Endonezya Sağlık Bakanı Moeloek de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Endonezya'nın İran'ın gelişmiş nanoteknolojisini sağlık alanında kullanmaya hazır olduğunu açıkladı.

İran'ın çeşitli bilimsel alanlardaki ilerlemesine değinen Endonezya Sağlık Bakanı, İran'a yaptığı gezinin daha önce iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmayı hedeflediğini kaydetti.

Bu görüşmede, Endonezya'dan İran'a insan aşısı üretim teknolojisinin aktarımı ve İran'dan Endonezya'ya nanoteknoloji ürünlerinin ihracatı ile transferi hakkında Endonezya Sağlık Bakanlığı ile İran Cumhurbaşkanlığı Bilim İşleri Ofisi arasında iş birliği protokolü imzalandı.