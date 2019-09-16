Türkiye Erzurum ticari heyeti Aras yatırım fırsatlarını tanımak için İran’a geldi

Metal, gıda, petrokimya endüstrisi, ağır iş makineleri, ziraat ve hayvan bilimleri ve yol yapımı alanlarında faaliyet gösteren ve 10 iş adamından oluşan ticari heyet, Aras Serbest Bölgesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra Aras Serbest Bölgesi Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile görüşmesinde, iş ve ekonomik ortaklıklar ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Erzurum Girişimciler ve Endüstri Birliği'nden bir heyet, farklı şehirleri ziyaret ettikten sonra İran'da özellikle Aras ve Maku serbest bölgelerindeki yatırım fırsatlarını ve teşvik programlarını tanıdıklarını ve tarım, inşaat, bilgi, ulaşım, gıda üretimi, plastik ve karşılıklı ticaret gibi sektörlerde faaliyet gösteren pek çok temsilci ile bir araya geldi.

Erzurum Girişimciler ve Sanayicileri Sendikası Başkanı İbrahim Gözütok, "İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artması için bir fırsat sağlamak amacıyla İran sanayicileri ve temsilcileriyle ile görüşmeler yapıyoruz" dedi.

İbrahim Gözütok, Türkiye ile İran arasındaki iyi siyasi ve ekonomik ilişkilerin iki tarafa ekonomik büyüme ve refah kapasitelerini kullanma fırsatını sağladığını ve Erzurum'un Maku Serbest Bölgesi'ne yakın olmasının ekonomik bağları güçlendirdiğini dile getirdi.

Aras Serbest Bölgesi Ekonomik ve Yatırım Dairesi Başkan Yardımcısı Sefer Şasefend de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Aras Serbest Bölgesi'nde bir şirketin tescili ve üretim birimi kurulmasına ilişkin yatırımın avantajları ile teşvikleri hakkında bilgi verdi.

2005 yılında küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek üzere kurulan Türk İşadamları ve Zanaatkarlar Derneği'nin bir iştiraki olan heyet, Aras'tan önce Maku Serbest Bölgesi'ni de ziyaret etti.

Dernek, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda iş yapmak için gerekli olan iş ortamının geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur ve Türkiye'de 56 şubesi ve yurtdışında 10 ajansı bulunmaktadır.