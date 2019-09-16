İran ve Rusya atom enerji alanındaki iş birliğini geliştirmeyi ele aldı

İran'ın BM Viyana Ofisi Daimi Temsilciliği binasında düzenlenen toplantıda taraflar, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki iş birliğinin ilerletilmesi konusunu ele aldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, 16-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek UAEA'nin 63. Yıllık Genel Konferansı'na katılmak üzere dün akşam Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

Salihi Viyana ziyareti kapsamında konferansa konuşmacı olarak katılmanın yanı sıra konfernsa katılanlar bazı yetkililerle de bir araya gelecek.

UAEK Geçici Başkanı Feruta da geçen hafta Tahran'a yaptığı ziyarette Salihi ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmüştü.

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