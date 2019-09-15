Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin Suriye’deki varlığını yasa dışı ve müdahaleci olarak nitelendirdi

Ruhani, İran-Rusya-Türkiye Üçlü Zirvesi'ne katılmadan önce Mehrabad Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, zirvenin bölgesel güvenlik üzerinde önemli olduğunu ve Suriye konusunda üç ülkenin beşinci toplantısı olacağını belirterek, Suriye halkının 9 yıl boyunca teröristlerle destekçilerine karşı çeşitli zorluklar yaşadığını kaydetti.

Astana görüşmelerinin son iki buçuk yıl önce yapıcı olduğunu söyleyen Ruhani, bugünlerde çoğu Suriye ulusunun Suriye hükümetinin himayesi altında yaşadığını dile getirdi.

Teröristlerin Suriye'nin İdlib bölgesinde hala var olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı, teröristlerle mücadelenin önemini vurguladı.

Ruhani ayrıca ABD’nin Doğu Fırat’taki askeri varlığını, bölgenin güvenliğini sürekli ihlal eden yasa dışı, saldırgan ve müdahaleci olarak nitelendirdi.

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