Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’ya gitti

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere bu akşam Ankara’ya hareket etti.

İran, Rusya ve Türkiye liderleri 15 Eylül'de düzenlenecek zirvede üçlü işbirliğin geliştirilmesi ve farklı ekonomik ve bölgesel iletişim dalında fikir alişverişinde bulunacak.

Üç ülke lideri, Astan süreci ile ilgili müzakerelerin yanı sıra çeşitli ekonomik işbirliği alanları ve bölgesel iletişim alanlarını geliştirme konusunu da ele alacak.

Ruhani, Ankara zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyiğ Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek ikili ve karışıklı ilişkiler hakkında görüşecek.

Ruhani’ye Dışişleri, Enerji, Savunma ve Tarım bakanları eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Ruhani temaslarının sonunda aynı gün Tahran’a dönecek.

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