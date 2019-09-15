Uluslararası Ortadoğu Denizcilik Endüstrisi Fuarı İran’ın Bender Abbas limanında faaliyete başlayacak

250'den fazla yerli ve yabancı firmayı ağırlayacak fuar, denizcilik programlarını geliştirmek, yatırım fırsatlarını tanıtmak, en son gelişmeleri sergilemek, ev sahibi ve konuk ülkelerin potansiyelini tanıtmak amacıyla düzenlenecek.

Deniz ekipmanlarının imalatı ve tedariği', 'danışmanlık ve mühendislik', 'eğitim ve araştırma', 'deniz ekonomisi', 'deniz teknolojisi', 'deniz taşımacılığı', 'deniz turizmi', 'balıkçılık gibi alanların yanı sıra diğer ilgili endüstriler de bu fuarda sergilenecek.

Fuar 'kıyı ve deniz', 'limanlar ve deniz taşımacılığı', 'yüzen gemilerin yapımı ve onarımı', 'deniz endüstrisi ve derin su teknolojisi' ve 'denizcilik endüstrisi' alanlarını da kapsıyor.

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