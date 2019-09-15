İran bayrağı Ağrı Dağı zirvesinde dalgalandı

Fars ili Fesa İlçesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ümit Ebulfethpur, Fesalı dağcılardan oluşan 15 kişilik bir grubun Türkiye’nin 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardıklarını bildirdi.

EBULFETHPUR, bu dağcı grubun tüm üyelerinin Fesa Dağcılık Grubu üyelerinden olduğunu ve 4 gün süre içerisinde Ağrı dağı zirvesine başarıyla ulaştıklarını belirtti.

Fesa Dağcılar Grubu Başkanı İbad Dehgan Halili de Fesa Dağcılar Grubunun ülkedeki Ulusal Simurg (Anka kuşu) Projesini uygulamakta oldukları ve Ağrı bölgesinin de çok soğuk ve rüzgarlı iklime sahip olması yüzünden, bu tırmanışın İran'in en yüksek zirvelerine tırmanması için iyi ve başarılı bir egzersiz ve hazırlık olduğunu kaydetti.

Halili, bu tırmanışın Fesalı dağcıların yurt dışında gerçekleşmiş ilk tırmanışı olduğunu belirterek bu takımın ulusal Simurgh (Anka kuşu) projesi kapsamında bugüne kadar iran'in yüksek 16 zirvesine başarıyla ulaştıklarını ifade etti.

Ağrı Dağı Türkiye’nin en yüksek zirvesi olarak, İran, Tükiye ve Ermenistan ararsında bulunmaktadır.

Fesa İlçesi Şiraz'ın 2 km güneydoğusunda yer almaktadır.

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