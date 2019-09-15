İranlı tekvandocu Japonya Grand Perry Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı

-58 kg’de Armin Hadipur, Türk, Hırvat, Avustralyalı ve İspanyol rakiplerini yenerek finale yükseldi, ancak final maçında Güney Koreli tekvandocuya karşı sahadan yenik ayrılarak gümüş madalya sahibi oldu.

13 Eylül’de dünyanın en iyi 32 tekvandocunun katılımıyla Japonya’da başlayan Grand Perry Tekvando Şampiyonası yarın sona erecek.

1994 yılında Reşt’te doğan Hadipur, tekvando dalında şimdiye kadar birçok madalya kazandı.

Hadipur 2019 İngiltere Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz, İngiltere Grand perry Şampiyonası ile Uluslararası Ürdün Tekvando Şampiyonasında altın, Riyo Olimpiyatları ile Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş, Asya tekvando Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 bronz, Dünya Üniveriste Oyunlarında 3 altın, Dünya Tekvando Kupasında 1 gümüş, Grand Perry Tekvando Şampiyonası'nda 1 gümüş, Grand Slam Şampiyonasında gümüş ve 2019 Dünya Asya Federasyonu Başkanlık Kupasında altın madalya kazanmayı başardı.