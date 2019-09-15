İranlı spocu 2019 Mr. Olympiya’da üçüncü oldu

Böylece, vücut geliştirme tarihinde ilk defa, İranlı bir sporcu üçüncü sırada yer alarak adını tarihe yazdı.

İran'ın Şiraz kentinden olan 32 yaşındaki Hadi Çupan, ilk defa Dünya Master Olympia Şampiyonası'nda yarıştı. İranlı-ABD'li antrentör Hany Rombod’un antrenörlüğünü üstelendiği Çupan bu başarıyı kazanarak ülkemizi gururlandırdı.

İranlı sporcu Çupan üçüncü sırayı kazanmanın yanı sıra 2019 Olimpiyatlarının "Halk Şampiyonu" olarak seçildi. ABD’den Brandon Curry ve Gana’dan William Beaune de sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer aldı.

Daha önce, İran'dan Beytullah Abbaspur 2013 yılında bu yarışmalarda 17. olmuştu.

Mr.Olympia, Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu himayesinde düzenlenen en önemli uluslararası vücut geliştirme yarışmasıdır.