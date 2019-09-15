İran hükümeti kadınların statta maç izlemeleri için gereken koşulları sağlamış

Cumhurbaşkanlığı Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hüseyinali Emiri, son günlerde gündemde olan kadınların statlarda maç ilzemeleri ile ilgili olarak, 'Kadınların statlara girmesi, kadınlara özgü giriş, geçiş yeri, bulunma ve özel refah işleri gibi altyapıların sağlanmasını gerektirmektedir. Spor ve Gençli Bakanı'nın talimatı ve hükümet organlarının koordinasyonu ile ülke çapındaki büyük statlarda bu olanakların sağlanması işlemi tamamlanmak üzeredir' ifadesini kullandı.

Kadınların statlara girme ve maç izleme haklarının onların görmezden gelinemeceyek haklarından olduğuna işaret eden Emiri, 'Kadınların statlara girebilmeleri, dünya futbolunda tanınan haklardandır ve bize göre, toplumuun yarısını teşkil eden kadınlar, bu haklarından yoksun bırakılmamalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

2022 Dünya Futbol Kupası'nın eleme maçı olarak İran'ın başkenti Tahran'ın ünlü Azadi Stadı'nda 10 Ekim'de oynanacak İran-Kamboçya maçında kadınların da tribünlerden maçı seyretmeleri kararlaştırılmıştır.

Geçtiğimiz yılın 16 Ekim'inde de İran ve Bolivya arasında oynanan ve Millilerimizin 2-1 kazandıkları maçta İranlı kadınlar, Azadi Stadı'na gelerek maçı tribünlerden izledi.

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